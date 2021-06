Portugal sofreu, ante Itália, na segunda-feira, os primeiros golos (três) no Europeu de sub-21, mas o selecionador luso, Rui Jorge, disse que a parte defensiva não lhe preocupa em demasia, na antevisão ao jogo das meias-finais com a Espanha.

«Em relação à parte defensiva, analisámos. Evidente que existem pequenos erros, mas não é uma coisa que me preocupa em demasia, não é mesmo», referiu, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo ibérico, marcado para as 17 horas de quinta-feira.

Por outro lado, o técnico nacional lembrou os registos de Espanha para dar conta do grande desafio que vai ser tentar eliminar a atual campeã europeia em título, que venceu três das últimas cinco edições do Europeu da categoria.

«Perigos, muitos. Jogamos contra uma equipa que, em termos de qualidade de jogo, qualidade individual e números está com um rendimento muito bom, com números bons e executantes excelentes e um treinador que tem feito um trabalho com [ndr: Luis de la Fuente]. Vamos sentir dificuldades inerentes a esta fase e jogar com uma tremenda equipa. Eles têm registos bons, acho que vai ser interessante ver como as equipas vão encontrar-se e bater-se. Eles sofreram agora de penálti com a Croácia, o último golo sofrido tinha sido em 2019, também de penálti. É muito tempo sem sofrer. A nossa seleção marca golos sistematicamente, a nossa forma de jogar leva a isso, também marcamos em todos os jogos desde 2016. Acho que vai ser interessante, um jogo tremendo e bom de ver», lançou Rui Jorge, mostrando-se «muito expectante em relação ao jogo».

O selecionador nacional disse ainda não perceber até que ponto o facto de Portugal e Espanha terem jogado prolongamento nos quartos de final pode influenciar o jogo desta quinta-feira. «Não faço ideia, acho que ambas as equipas estão, nesta fase da época, desgastadas. Ambas estarão muito motivadas. Não penso que vai haver vantagem em relação a isso, as equipas equiparam-se a esse nível e também em termos de jogo na forma como lá chegam», apontou.