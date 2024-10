A Suécia recebeu e venceu a Geórgia, por 3-2, em mais uma jornada da qualificação para o Campeonato da Europa, em sub-21.

Destaque para a entrada de Deniz Gül, avançado do FC Porto, numa altura em que a formação nórdica vencia por 3-2 e procurava manter a vantagem mínima no marcador. Do lado contrário, Giorgi Abuashvili, ex-jogador dos azuis e brancos, também somou minutos, mas o resultado não se alterou.

Este triunfo permitiu à Suécia ascender ao segundo lugar da tabela, com mais um ponto do que a Geórgia e já muito distante dos Países Baixos, que lideram o Grupo C, com 27 pontos em nove jogos.