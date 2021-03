Mauro Lustrinelli, selecionador da equipa de sub-21 da Suíça elogiou muito a equipa de Portugal, que defronta nesta quarta-feira, em Ljubljana, em jogo da terceira e última jornada do Grupo D do Campeonato da Europa da categoria.

«É maravilhoso, porque vamos defrontar uma das melhores equipas da Europa e sempre quisemos jogos destes. A equipa de Portugal está a jogar muito bem, tem muita velocidade, é dinâmica e consegue combinar bem na frente, sem deixar de demonstrar solidez defensiva», notou Lustrinelli, em videoconferência de imprensa.

Os helvéticos partilham o segundo lugar do Grupo D com a Croácia, ambos com três pontos, mas têm desvantagem no confronto direto (2-3), pelo que precisam de pontuar com a equipa portuguesa e esperar que os croatas percam diante da Inglaterra.

«O aspeto mental será muito importante neste jogo. Teremos de estar muito bem organizados e mostrar mais eficácia ofensiva e defensiva do que tivemos contra a Croácia», defende.

Na mesma videoconferência de imprensa esteve presente o defesa Jan Bamert, que admitiu existir uma «motivação muito grande».

«Vamos defrontar os favoritos e não temos nada a perder. Temos o objetivo de nos qualificarmos para a próxima fase e o destino nas nossas mãos. Claro que vamos entrar em campo com uma mentalidade vencedora, até porque queremos regressar à Eslovénia no início de junho. Os detalhes farão a diferença», vincou o central do Sion, de 23 anos.

O jogo entre Portugal e a Suíça está marcado para esta quarta-feira, às 17 horas. À equipa de Rui Jorge basta um empate para garantir a passagem à próxima fase.