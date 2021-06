Zhirkov está fora do Euro 2020. O defesa esquerdo, habitual convocado da seleção russa, saiu lesionado antes do intervalo do jogo frente à Bélgica e não estará recuperado a tempo de disputar o restante do Europeu.

O selecionador Stanislav Cherchesov antevia já o pior na conferência de imprensa depois do jogo, confirmando-se agora a saída forçada do jogador do Zenit.

«O Yuri lesionou-se num dos músculos da coxa no jogo com a Bélgica. Dada a gravidade da lesão, decidimos dispensar o jogador», confirmou a federação russa na redes sociais.

A Rússia perdia por 2-0 quando o jogador de 37 anos saiu do campo, acabando por perder por 3-0 frente à Bélgica. Os russos voltam a campo na tarde desta quarta-feira frente à Finlândia.