O 26 de junho é sempre de festa na Dinamarca. Foi neste dia, em 1992, que a seleção de futebol do país conquistou o Campeonato da Europa, ao vencer na final a RFA por 2-0, com golos de John Jensen e Kim Vilfort.



Precisamente 29 anos depois, a Dinamarca voltou a fazer história. Para já, «apenas» nos oitavos-de-final. A equipa nórdica goleou o País de Gales por 4-0 e tornou-se na primeira seleção a marcar quatro ou mais golos em dois jogos seguidos em Europeus.

Cinco dias depois do 4-1 à Rússia, os companheiros de Christian Eriksen entraram, pois, no livro de recordes do torneio de seleções mais relevante no Velho Continente.

Brian Laudrup, Peter Schmeichel e restantes heróis de 1992 ficam à espera de mais boas notícias.