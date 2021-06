A seleção de Espanha venceu a Croácia por 5-3, após prolongamento, e já está nos quartos-de-final do Euro 2020.



Num dos melhores jogos do torneio, seguramente o mais emocionante, a equipa de Espanha marcou dois golos no prolongamento e salvou-se da desilusão que os últimos minutos do tempo regulamentar lhe deram.



A Croácia esteve a perder por 3-1 e marcou dois golos, entre os 85 e os 90. Só caiu em tempo extra.



Nos quartos-de-final, a Espanha defrontará em São Petersburgo o vencedor do França-Suíça.