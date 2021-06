A seleção da Bélgica já está em viagem até São Petersburgo, onde vai dar início à caminhada do Euro 2020 frente à seleção russa.

As ausências do ex-Benfica Axel Witsel e de Kevin de Bruyne foram destaque dessa viagem, ficando os dois jogadores de fora, para já, do primeiro jogo da seleção. Os dois médios ficaram no centro de estágio dos «Red Devils» a recuperar das respetivas lesões, na esperança de poderem contar para o segundo jogo frente à Dinamarca, em Copenhaga.

O Rússia-Bélgica joga-se este sábado, às 20h00.