A Áustria estreou-se a vencer no Europeu feminino. No primeiro jogo do dia no grupo A, a equipa austríaca venceu a Irlanda do Norte por 2-0.

Katharina Schiechtl inaugurou o marcador aos 19m e Katharina Naschenweng fez o resultado final aos 88m.

Este triunfo permite a Áustria igualar Inglaterra e Noruega, com três pontos, mas as duas equipas defrontam-se mais tarde.