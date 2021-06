O Ministério de Saúde de Espanha anunciou esta quarta-feira que a seleção de futebol irá ser vacinada pelo Exército do país, antes do primeiro jogo no Europeu de 2020.



Os «positivos» de Sergio Busquets e Diego Llorente fizeram acelerar todo o processo e o governo assegura que até 14 de junho, dia da estreia de Espanha no Euro contra a Suécia, todos os membros da comitiva estarão vacinados.



A vacina a aplicar pelos elementos do Exército será da Pfizer. Ou seja, cada atleta necessitará de duas doses para completar a imunidade - e como é que isto será feito num tão curto espaço de tempo? Recorde-se que o selecionador Luis Enrique tem 17 jogadores a trabalhar numa «bolha paralela» e prontos a entrar a qualquer momento na convocatória, caso surjam mais futebolistas com covid-19.