A seleção de Itália acordou com uma má notícia: Lorenzo Pellegrini, um dos médios da confiança do selecionador Roberto Mancini, tem um problema muscular e corre o sério risco de perder o Campeonato da Europa.



Depois de ficar sem Stefano Sensi, outra das opções para o meio-campo, Mancini terá de lidar com mais uma perda importante.



A federação italiana, entretanto, já indicou à UEFA o nome do substituto de Lorenzo Pellegrini. Para já de forma apenas preventiva.



Gaetano Castrovilli, médio de 24 da Fiorentina, é o atleta escolhido. Castrovilli vem de duas grandes épocas em Florença, mas é um futebolista apenas com duas internacionalizações pela squadra azzurra.



Lorenzo Pellegrini falhou todos os jogos de preparação e é, no mínimo, baixa para o jogo inaugural contra a Turquia. Castrovilli está na expetativa.



UM A UM: conheça tudo sobre os convocados da seleção de Itália