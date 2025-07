A Inglaterra e a França garantiram este domingo a passagem aos quartos de final do Europeu feminino.

As francesas triunfaram frente aos Países Baixos, por 5-2, e terminaram na primeira posição do Grupo D.

Toletti (22m), Katoto (61m), Cascarino (64m e 67m) e Karchaoui (90+2) marcaram os golos das gaulesas. Pelova e um autogolo de Bacha deram os golos dos Países Baixos.

No outro jogo do grupo, a Inglaterra goleou o País de Gales, por 6-1.

Stanway (13m), Toone (21m), Hemp (30m), Russo (44m), Mead (72m) e Beever-Jones (89m) marcaram os golos da Inglaterra. Aos 76 minutos, Hannah Cain reduziu para o País de Gales.

A França termina assim o grupo com nove pontos, seguido da Inglaterra, com seis. Os Países Baixos ficaram em terceiro, com três, e o País de Gales ficou em último, com zero.