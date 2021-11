Espanha e França estão na final do Europeu de hóquei em patins, depois de os espanhóis terem vencido França por 3-1 nesta sexta-feira, num jogo com claros momentos de antijogo de ambas as equipas para se apurarem ambas para o jogo decisivo.

Ao intervalo, Espanha vencia por 2-0, quando uma diferença de três a favor dos espanhóis daria a possibilidade de apuramento a Portugal. Contudo, na segunda parte, o que aconteceu foi tudo menos desporto.

Marc Grau, por exemplo, viu um cartão azul por falhar de propósito um livre direto, atirando muito ao lado. Na sequência, França reduziu num livre direto marcado devido ao gesto antidesportivo do espanhol.

Pouco depois, a seleção espanhola fez o 3-1, mas a partir daí, com mais de 10 minutos para o fim, deixou de se jogar. O árbitro da partida chegou mesmo a mostrar mais dois cartões azuis, um para cada equipa, devido ao antidesportivismo.

No final, ambas as seleções festejaram o resultado que lhes garante a presença na final de sábado.

Portugal joga mais tarde com Andorra, mas sabe que já não tem possibilidade de chegar ao jogo decisivo. A seleção lusa irá defrontar a Itália pelo terceiro lugar.

