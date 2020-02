O aumento dos casos de Coronavírus na Europa pode colocar em causa a realização dos jogos do Europeu de futebol, assumiu nesta terça-feira Michele Uva, vice-presidente da UEFA, ainda que tentando passar uma mensagem tranquilizadora.

«Neste momento estamos numa fase de observação, fazendo um controlo país por país. O futebol deve seguir as indicações dos governantes de cada Estado e as competições só serão suspensas se a situação se agravar», apontou o responsável.

Recorde-se que o Europeu deste verão vai disputar-se em 12 países, o que fará com que as movimentações de adeptos por toda a Europa seja ainda maior do que em competições mais concentradas.