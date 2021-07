Isaac Nader conquistou este sábado a primeira medalha para Portugal nos Europeus de atletismo de sub-23, ao ficar em terceiro lugar na final dos mil e 500 metros.

O atleta luso de 21 anos concluiu a prova em 3.40,48 minutos, atrás do belga Ruben Verheyden, primeiro classificado, e do espanhol Mario García.

Nuno Pereira, o outro português presente na final, terminou no décimo lugar, com o tempo de 3.42,11.

Refira-se que Portugal não conquistava uma medalha no escalão sub-23 no atletismo há oito anos. No total, são 12 as medalhas conquistadas.