A figura: Pavlidis, pau para toda a obra

Interventivo na fase ofensiva da equipa, o grego teve uma primeira parte em modo «todo-o-terreno». Assistiu Akturköglu para o 1-0, num passe fantástico a meio-campo. Pouco depois, dentro da área, foi a vez de Pavlidis mostrar o instinto de ponta de lança e finalizar, com alguma sorte à mistura, para o segundo das águias. Saiu na segunda parte e deu lugar ao autor do golo decisivo do encontro.

O momento: Henrique Araújo volta a marcar na Luz

Poucos minutos após ter rendido o titular Vangelis Pavlidis, o avançado de 23 anos teve o seu momento de destaque. Após um cabeceamento de Otamendi para o coração da área, Henrique Araújo antecipou-se aos defesas e desviou para o fundo da baliza. As bancadas vibraram com o momento, sendo que o avançado esteve cedido a Watford, Famalicão e Arouca, nas últimas três temporadas.

Outros destaques:

Kerem Akturköglu

Apesar do domínio encarnado na primeira parte, a verdade é que até ao golo do avançado turco, o jogo parecia morno. Foi, por isso, através de uma arrancada do novo camisola sete das águias que tudo mudou. Na cara do guardião croata, Akturköglu não tremeu e finalizou de pé direito para o 1-0.

Amar Dedic

Um terror para Archie Brown no corredor direito, com incursões constantes e alguns rasgos individuais que permitiram ao Benfica criar perigo nos primeiros 45 minutos. Num lance de insistência, o lateral bósnio assistiu Pavlidis para os segundo das águias, culminando uma primeira parte muito bem conseguida. Saiu ao intervalo, mas deixou boas indicações para o que vem aí na nova temporada.

Richard Ríos

A par de Enzo Barrenechea, o médio ex-Palmeiras mostrou serviço no meio-campo e foi conseguindo ter espaço para alguns lances de registo, sobretudo a servir os homens mais adiantados. Discreto no segundo tempo, acabou por deixar o relvado debaixo de um forte aplauso dos adeptos.

Irfan Kahveci

O elemento mais desestabilizador dos turcos no primeiro tempo, sobretudo graças ao golo que apontou, praticamente em cima do intervalo. Com tempo e espaço para o remate, não deu quaisquer hipóteses a Trubin e calou, por instantes, as bancadas do Estádio da Luz.

Youssef En-Nesyri

Um dos destaques do Fenerbahçe no primeiro tempo. Teve, além do golo de Kahveci, o único remate da equipa com real perigo para a baliza de Trubin. Já na segunda parte, após um contra-ataque perfeito, teve pela frente Samuel Soares e rematou rasteiro, sem qualquer hipótese de defesa para o guardião português.