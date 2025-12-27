Faz este sábado 60 anos que Eusébio venceu a primeira e única Bola de Ouro da carreira. A lenda do Benfica tornou-se, a 27 de setembro de 1965, no primeiro português a vencer este troféu.

A bonança veio depois de, em 1962, ter ficado em segundo na votação, depois do Benfica ter conquistado a Taça dos Clubes Campeões Europeus no mesmo ano. Nos anos seguintes Eusébio ficou em quinto e quarto nas votações, respetivamente.

Foi então considerado o melhor jogador pela revista France Football em 1965. O «Pantera Negra» foi o primeiro português, e único até aos dias de hoje, a ser galardoado atuando em Portugal. Figo e Cristiano Ronaldo venceram representando clubes estrangeiros. No ano seguinte, 1966, Eusébio ficou em segundo a um ponto do inglês Bobby Charlton.

Este ano, recorde-se, houve novo português a entrar no top-5 na votação. Desta feita Vitinha, médio ex-FC Porto que representa o PSG.