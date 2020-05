O mural da rotunda Cosme Damião, junto ao Estádio da Luz, foi limpo e colocado com 20 glórias da história do Benfica. O local tinha sido alvo de vandalismo na madrugada de terça-feira.

Informação publicada pelo Benfica, esta quarta-feira, dá conta de que «entre os históricos jogadores representados no mural estão Eusébio e Mário Coluna, cujas imagens surgiram pintadas com tinta verde na terça-feira». O clube nota também que a «ocorrência motivou a ampliação do leque de atletas homenageados».