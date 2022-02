O FC Porto recebe este domingo o Gil Vicente no Estádio do Dragão, em jogo da 24.ª jornada da Liga, num jogo em que a equipa de Sérgio Conceição pode aumentar a vantagem no topo da classificação para oito pontos, depois do empate do Sporting diante do Marítimo na véspera.

Sérgio Conceição conta com algumas limitações no meio-campo face aos castigos de Matheus Uribe e Marko Grujic, ficando as portas abertas para a possível estreia de Stephen Eustáquio com a camisola azul e branca.

No lado do Gil Vicente, Ricardo Soares não deve mexer muito na equipa que tem estado em especial destaque na Liga, ficando apenas a dúvida entre Henrique e Talocha na defesa do corredor esquerdo.

