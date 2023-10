Evaldir Borges, jogador de 24 anos do Estrela de Portalegre, faleceu nesta segunda-feira, na sequência de um acidente de viação. O clube já lamentou o óbito.

De acordo com a Rádio Portalegre, o avançado luso-cabo-verdiano perdeu a vida no IP2, no conselho de Nisa, num embate entre o veículo ligeiro em que seguia e um veículo pesado.

O jogador fez quase toda a carreira no distrito de Setúbal, passando por GD Os Amarelos, Pinhalnovense, Amora, Os Pelezinhos, Águas de Moura, Vitória de Setúbal B, GS Loures e Comércio e Indústria até chegar ao Estrela de Portalegre, nas últimas semanas.

Evaldir Borges fez apenas um jogo oficial pelo Estrela, no passado domingo, frente ao Arronches e Benfica.