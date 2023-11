Evanilson abordou a relação com Sérgio Conceição em entrevista à TNT Sports Brasil. O avançado deixa elogios ao treinador do FC Porto, mas admite que não é fácil lidar com o técnico azul e branco.

«O homem é bravo. Tenho uma relação muito boa desde que cheguei. É um treinador que no campo dá muitas duras, mas é a forma dele.»

Na mesma entrevista, Evanilson diz que o FC Porto está a passar por algumas dificuldades no campeonato. Ainda assim, o avançado brasileiro acredita que na Liga dos Campeões a situação é diferente e recorda como passou a noite após ter marcado um «hat-trick» no jogo com o Antuérpia, na terceira jornada da Liga Milionária.

«Sinceramente, não consegui dormir. Via os golos, as jogadas, a narração... Não consegui dormir de forma nenhuma. Ainda por cima saindo do banco. Não imaginei que fosse acontecer algo daquele tipo».

Evanilson revela que sente sempre um «friozinho na barriga» nos jogos da Liga dos Campeões e acredita que pode ser o melhor marcador da «Champions».

«Acho que dá para sonhar. Existem grandes jogadores, mas, fazendo o meu trabalho bem, acho que podem sair mais golos. Vamos ver. Nada é impossível».

Em entrevista à TNT Sports Brasil, Evanilson recordou ainda a infância difícil por que passou.

«Vim de uma família humilde. O meu bairro é habitacional e os meus pais sempre moraram lá. Sim, já passei por dificuldades. Inclusive não tinha dinheiro para ir para o treino no Estação, em Fortaleza. Lembro-me que um dia estava em casa e o meu pai dizia sempre que estava a chegar e atrasava-se. Um dia chegou e disse que não tinha dinheiro para eu ir para o treino. Saímos à rua, viu uma bicicleta do vizinho, pegou nela e pedalou uns 30 ou 40 minutos comigo atrás. Quando me vê, passa o filme de tudo o que passamos na época», lembrou o avançado.