Emma Benton-Hughes, que ficou conhecida como Eve Vorley na indústria pornográfica, é a mais recente dirigente do West Ham. A antiga estrela porno tem atualmente 55 anos é a companheira de David Sullivan, o maior acionista do clube.



David Sullivan, que tem 71 anos, fez fortuna com investimentos na indústria pornográfica, para além de outras áreas de negócio, e foi lá que conheceu a atual companheira.

Um dos filhos de Suvillan, David, também entrou para o quadro diretivo do West Ham, enquanto outro filho, Jack, é diretor da equipa feminina do clube londrino.