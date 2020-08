Everton Cebolinha está perto de reforçar o Benfica, como o próprio já assumiu, e nem um dos mais famosos desenhos-animados do Brasil passa ao lado disso.

O «Turma da Mónica», desenhos animados que têm também um Cebolinha – é uma das maiores personagens – brincou com a iminente chegada do extremo brasileiro a Portugal nas redes sociais.

«Que história é essa do Cebolinha em Portugal? Estava na Austrália no outro dia», pode ler-se numa publicação no Twitter.