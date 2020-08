A caminho de Portugal para reforçar o Benfica, Everton Cebolinha falou à RBS TV minutos antes de embarcar para Lisboa e assumiu que vai realizar um sonho.

«A ficha demora a cair um pouco por tudo o que vivi no Grémio, nesta cidade. Foi em Porto Alegre que o meu filho nasceu e deixo raízes. Fico feliz por realizar um sonho que sempre ambicionei na carreira, mas triste por deixar um clube como este. (…) Agora é altura de ir para voos maiores e que tudo dê certo», afirmou.

Cebolinha falou ainda sobre a chamada com Jorge Jesus – o técnico explicou-lhe o papel que terá nos encarnados – e reiterou o objetivo de ficar na história das águias.

«Ainda não tive contacto [com os jogadores do Benfica]. Só com quem já joguei. Com a pressa, precisei de resolver muitas coisas. Espero ser bem-sucedido. Estou com a expectativa de vestir a camisola do Benfica, fazer uma grande história e ficar marcado no clube», atirou.