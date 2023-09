O fundo de investimento norte-americano 777 Partners, sediado em Miami, chegou a acordo com Farhad Moshiri para adquirir 94,1 por cento das ações do Everton, clube da Premier League.



A empresa dos Estados Unidos da América passa a deter participações em oito clubes de três continentes, depois de ter investido em Sevilha (Espanha), Génova (Itália), Hertha Berlim (Alemanha), Red Star FC (França), St. Liège (Bélgica), Vasco da Gama (Brasil) e Melbourne Victory FC (Austrália).

«Tínhamos a necessidade de atrair novos investimentos e completar o financiamento do nosso novo icónico estádio na Bramley-Moore Dock, nas margens de Mersey, que eu tenho predominantemente financiado até ao momento», explicou Farhad Moshiri, empresário britânico-iraniano.

Josh Wander, jovem fundador e gestor do fundo 777 Partners, apontou igualmente a conclusão do novo estádio como um dos grandes objetivos do grupo: «Vamos trabalhar em projetos importantes como o desenvolvimento da Bramley-Moore Dock como um estádio de classe mundial, permitindo que muitos mais adeptos do Everton possam assistir aos jogos em casa e contribuir para a regeneração económica e cultural de Merseyside.»

O negócio deve ficar concluído no último trimestre de 2023 e está sujeito à aprovação da Premier League, da Football Association e da Financial Conduct Authority.

Os portugueses André Gomes, Beto e Chermiti representam atualmente o Everton.