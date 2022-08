O Everton mostrou imagens do novo estádio, em Bramley-Moore Dock, Vauxhall, Liverpool.

O recinto que vai substituir Goodison Park fica situado ao lado do rio Mersey, ou seja, bem mais perto do centro da cidade do que o estádio atual, junto a Anfield e está planeado receber os Toffees a partir de 2024/25.

Goodison Park tem uma capacidade de 40 mil espectadores e e o estádio com mais jogos de primeiro escalão inglês, uma vez que é casa do Everton desde 1932 e o clube só não esteve na Firts Division ou Premier League em quatro ocasiões.

Na galeria pode ver as fotos e algumas imagens do projeto.