O Everton esclareceu, na tarde desta quinta-feira, a possibilidade de John Textor adquirir o clube de Merseyside.

Em comunicado, os «Toffees» admitem conversações com o empresário norte-americano, mas garantem que os recentes comentários proferidos por Textor espelham, apenas, a visão do mesmo para o clube.

Ora, o dono de Lyon, Botafogo e RWD Molenbeek, que no passado quis investir no Benfica, reiterou, desta feita, ter acordo para a compra do clube inglês.

«O clube fornecerá atualizações sobre novos investimentos quando houver notícias relevantes para comunicar (…) e isso será feito por meios oficiais», lê-se na nota publicada pelos «Toffees».

O Everton é lanterna vermelha da Premier League, sem pontos ao cabo de três jornadas. Na tarde de sábado, Beto e companhia jogarão no reduto do Aston Villa (7.º).