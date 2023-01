Agora é oficial: Sean Dyche é o novo treinador do Everton.

O treinador de 51 anos já havia sido visto nas instalações do clube de Liverpool, e esta segunda-feira foi oficializado como técnico dos toffees até junho de 2025.

Dyche esteve cerca de dez anos no Burnley, equipa que deixou na época passada. Agora sucede a Frank Lampard no Everton, penúltimo classificado da Premier League.

We can confirm the appointment of Sean Dyche as our new Men’s Senior Team Manager!#EFC 🔵