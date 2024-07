Youssef Chermiti teve uma primeira temporada quase anónima no Everton, durante a temporada passada, mas está a preparar-se da melhor forma para segurar um lugar nos toffees. Nesta sexta-feira, o jogador formado no Sporting bisou num jogo amigável, com muita nota artística.

Diante dos Sligo Rovers, da Irlanda, o avançado marcou um belo golo de calcanhar aos 84 minutos de jogo. Finalizou na cara do guarda-redes contrário com muita frieza.

No minuto seguinte, não satisfeito, Chermiti encontrou o caminho para o golo tirando dois oponentos do caminho e finalizando com o pé esquerdo, o seu mais fraco.

O jogo terminou com um empate a três bolas, no primeiro desafio de pré-temporada do Everton. Beto e João Virgínia também disputaram a partida.

O jogador de 20 anos, com dupla nacionalidade portuguesa e tunisina, ainda não marcou qualquer golo a nível oficial com o Everton, em 20 jogos. Saiu do Sporting por 15 milhões de euros, no verão de 2023.