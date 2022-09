O grande dérbi de Merseyside na sexta jornada da Premier League foi isso mesmo. Um grande jogo, intenso, com dúvida no marcador até final e uma certeza após 90 minutos: os guarda-redes foram os heróis de Toffees e Reds, com uma preciosa ajuda.

Quer isso dizer, só por si, que Everton e Liverpool tiveram ocasiões várias para marcar, mas ao longo do jogo, tanto Pickford como Alisson evitaram, por vezes de forma incrível, o golo rival. Esse trabalho mereceu também que os ferros, tanto de um como de outro, os ajudassem na tarefa.

O Everton até atirou primeiro ao ferro, mas numa só jogada, Darwin primeiro e Luis Díaz depois acertaram na trave e no poste da baliza dos Toffees, ainda no primeiro tempo.

O ex-avançado do Benfica voltou à equipa depois de ter cumprido o castigo de três jogos imposto pela expulsão frente ao Crystal Palace e saiu aos 80 minutos para dar o lugar ao português Diogo Jota, isto depois de Fábio Carvalho ter sido substituído ao intervalo, muito queixoso.

Ora, o Liverpool até foi melhor que o Everton, que viu um golo anulado a Conor Coady por fora de jogo. Enquanto Alisson e Pickford defendiam tudo e mais alguma coisa, foi o guarda-redes do Everton que sobressaiu ainda assim. Porquê? Porque já na compensação, defendeu para o poste um remate de Salah que estava destinado ao fundo das redes.

O Liverpool volta a ser travado na Premier League e tem agora 9 pontos. Ainda se jogar, Arsenal e Manchester City têm 15 e 13 respetivamente.

O Everton soma quatro pontos, mas, mais do que isso, ganha orgulho perante o rival da cidade.