Beto marcou no empate do Everton no reduto do Brentford (2-2). Neste sábado, na 32.ª jornada da Premier League, o marcador foi inaugurado ao terceiro minuto por Igor Thiago, de penálti, pelo que se tornou no primeiro brasileiro a marcar 20 golos numa edição do campeonato.

Na resposta, Beto cabeceou para o empate, aos 26 minutos, assinando o oitavo golo na época. O ex-Portimonense leva três golos nos últimos dois jogos.

Entre trocas, Igor Thiago bisou aos 76 minutos. O internacional brasileiro leva 24 golos na época pelo Brentford. Ainda assim, o Everton restabeleceu a igualdade aos 90+1m, pelo médio Dewsbury-Hall.

Ao cabo de cinco jornadas consecutivas a pontuar – uma vitória e quatro empates – o Brentford continua no sétimo lugar, com 47 pontos, igualado com o Everton (8.º). Segue-se a receção ao Fulham (11.º), no sábado (12h30).

Por sua vez, a equipa de Beto recebe o rival Liverpool (5.º) a 19 de abril.

Também neste sábado, o Brighton venceu na visita ao Burnley (2-0), que contou com Florentino (ex-Benfica) e Marcus Edwards (ex-Sporting) de início. Num encontro com dois golos anulados ao Burnley, o Brighton decidiu aos 43 e 89 minutos, cortesia do lateral Wieffer.

Assim, o Burnley continua no 19.º e penúltimo lugar, com 20 pontos, a 12 de zona segura. Segue-se a visita ao Nottingham (16.º), a 19 de abril. Por sua vez, o Brighton é nono, com 46 pontos, apontando à visita ao Tottenham (18.º), no sábado (17h30).