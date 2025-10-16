Everton
OFICIAL: Jordan Pickford renova pelo Everton até 2029
Jordan Pickford renovou com o Everton até junho de 2029. O guarda-redes de 31 anos – titular da seleção inglesa – representa os “Toffees” desde 2017, quando deixou o Sunderland. Desde então, Pickford acumulou 326 jogos pelo Everton, a 13 de entrar para o “top-20”. No topo da lista continua Neville Southall, guarda-redes vinculado aos “Toffees” entre 1981 e 1998.
O Everton é oitavo da Premier League, com 11 pontos – igualado com Chelsea e Sunderland – a cinco do líder Arsenal. No sábado, às 15h, há visita ao Manchester City (5.º).
