David Moyes venceu pela primeira vez em Old Trafford na condição de visitante e, na noite desta segunda-feira, desvalorizou a expulsão do médio Idrissa Gueye, de 36 anos, por dar uma estalada no colega Michael Keane.

«O árbitro poderia ter outra atitude. Não vi nada de grave, mas são as regras do jogo. Gosto quando os meus jogadores lutam entre si e que fiquem zangados uns com os outros se fizerem uma má jogada ou uma ação errada. Uma equipa vencedora com garra tem de ser assim. O Gueye desculpou-se no balneário. Elogiou muito os jogadores pela sua prestação e agradeceu-lhes», referiu o escocês à Sky Sports.

O triunfo deixa o Everton no 11.º lugar da Premier League, com 18 pontos, igualado com Tottenham (9.º), Manchester United (10.º) e Liverpool (12.º), a três pontos da zona Champions.