O Estoril deu início à nova temporada. Depois da conquista do título da II Liga, os canarinhos vão jogar no primeiro escalão do futebol nacional, de onde saíram em 2018.

Do plantel da época passada saíram André Vidigal para o Marítimo, Zé Valente e Nuno Macedo para o Penafiel, Pedro Empis para o Leonesa de Espanha e Marcos Valente em final de contrato. Até ao momento renovaram contrato Carlos Soria, Joãozinho e João Carlos.