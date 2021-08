O Sporting manifestou esta segunda-feira pesar pela morte do filho de Lumor, antigo jogador dos leões.

O lateral-esquerdo deixou os leões no dia 30 de julho e assinou em definitivo pelo Aris, da Grécia. Dois dias depois, recebeu a notícia do desaparecimento do filho recém-nascido.

«O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte do jovem filho de Lumor Agbenyenu, ex-futebolista leonino, no passado domingo. Aos familiares e amigos, o Sporting manifesta o seu mais profundo pesar», escreveu o clube de Alvalade nas redes sociais.