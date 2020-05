Morreu esta terça-feira, aos 43 anos, Mauricio Hanuch, antigo jogador do Sporting e do Santa Clara, vítima de doença prolongada.

Em comunicado, os leões manifestaram «o mais profundo pesar» pela morte do argentino, campeão pelo clube de Alvalade na época de 1999/2000.

O ex-jogador argentino faleceu devido a um problema oncológico no estômago. Tinha sido internado em estado crítico no final de abril, mas nos primeiros dias de maio, segundo a irmã, evoluiu para uma sala comum e estava a recuperar bem, até esta terça-feira.

Antes, muito antes, os problemas de saúde já o incomodavam: com 34 anos, perdeu os dois rins, esteve perto de morrer, mas conseguiu dar a volta por cima e viver ainda mais nove anos.

Formado no Platense, Hanuch brilhou ao serviço do Independiente, em 98/99, despertou cobiça europeia e originou disputa entre os rivais de Lisboa, Benfica e Sporting. Ficaram a ganhar os leões.

«Cheguei a ter tudo acertado com o Benfica, mas o clube tinha problemas financeiros, na altura. Houve confusão com as comissões e o Sporting, até para dizer que me roubou ao Benfica, avançou de imediato. E lá fui eu», recordou o antigo médio, em entrevista ao Maisfutebol, em 2011.

