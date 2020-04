Portugal registou mais 26 vítimas associadas à covid-19 e mais 595 casos de pessoas infetadas, de acordo com o boletim epidemiológico deste sábado, da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os números mais recentes elevam para 880 o total de mortes pela doença e para um 23.392 o número de casos de infetados.

O número de novas vítimas corresponde a um aumento de três por cento, ao passo que a subida diária no número de infetados é de 2,6 por cento.

O boletim da DGS dá conta de um total de 1.277 casos recuperados, mais 49 do que os registados nos dados de sexta-feira, o balanço anterior.

O número de casos de pessoas internadas é de 1.040, menos 28 face ao registo diário anterior. Destes, 186 estão nos cuidados intensivos, menos dois do que na sexta-feira.

Aguardam resultado laboratorial 4.783 pessoas, mais 406 do que nas 24 horas anteriores. Em vigilância pelas autoridades de saúde estão 29.932 pessoas, mais 311 do que no boletim de sexta-feira.

Casos suspeitos, desde 1 de janeiro, são agora 231.737 (mais 3.798).

Região Norte continua como a mais afetada

Os dados deste sábado continuam a evidenciar que a região Norte é a mais afetada pela pandemia da covid-19. Casos registados são agora 14.072, mais 365 nas últimas 24 horas, além de 502 vítimas, mais 11. O Centro é a segunda região com mais vítimas, Lisboa e Vale do Tejo a segunda com mais casos confirmados.

Total de casos e vítimas pela covid-19 em Portugal, por região:

Norte: 14.072 casos (mais 365), 502 vítimas (mais 11).

14.072 casos (mais 365), 502 vítimas (mais 11). Lisboa e Vale do Tejo: 5.435 casos (mais 158), 170 vítimas (mais 10).

5.435 casos (mais 158), 170 vítimas (mais 10). Centro: 3.183 casos (mais 67), 188 vítimas (mais 5)

3.183 casos (mais 67), 188 vítimas (mais 5) Algarve: 320 casos (igual), 11 vítimas (igual).

320 casos (igual), 11 vítimas (igual). Alentejo: 185 casos (mais dois), uma vítima (igual)

185 casos (mais dois), uma vítima (igual) Açores: 111 casos (mais dois), oito vítimas (igual)

111 casos (mais dois), oito vítimas (igual) Madeira: 86 casos (mais um), zero vítimas.

Óbitos de homens ultrapassam mulheres

Os dados deste sábado da DGS registam mais 15 mortes de homens, agora um total de 441, número que ultrapassa as vítimas do sexto feminino. Mais 11 mulheres morreram e aumentam o total no género para 439, face às 428 do balanço anterior.

Com 80 ou mais anos, faleceram mais oito homens e nove mulheres, agora 259 e 332, respetivamente. Entre os 70 e os 79 anos, morreram mais quatro homens, agora 107.

Nas últimas 24 horas, registou-se ainda mais uma vítima mortal masculina e feminina entre os 60 e os 69 anos (agora 52 e 25, respetivamente) e entre os 50 e os 59 anos (18 e seis, respetivamente). Faleceu, também, um homem entre os 40 e os 49 anos. Abaixo da casa dos 40 anos, a DGS ainda não regista qualquer óbito.