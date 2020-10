Portugal regista mais 1.090 casos de covid-19 e treze mortes, de acordo com o boletim deste domingo da Direção Geral da Saúde.

O número total de casos ascende assim a 86.664, e morreram 2.080 pessoas que estavam infetadas.

A Região Norte volta a apresentar o maior aumento de casos (+ 625) e registou seis mortes, tal como Lisboa, que tem mais 329 casos.

O outro óbito foi registado no Alentejo.

De referir ainda que o boletim apresenta uma diminuição do total de casos nos Açores (295), justificado com a «necessidade de correção da série histórica e da real atribuição dos mesmos a outra região».

Ainda relativamente aos dados nacionais, existem agora 843 doentes internados (mais 12 do que no sábado), dos quais 124 em Unidades de Cuidados Intensidos (mais dois do que na véspera).

artigo atualizado