Portugal regista mais 193 casos e quatro mortes por covid-19, de acordo com o relatório deste domingo da Direção Geral da Saúde.

O documento reflete assim uma descida do número de casos e de mortes, relativamente à véspera, mas há mais doentes internados: são agora 517, mais cinco do que no dia anterior.

Entre estes casos, que necessitam de acompanhamento hospitalar, há 117 que requerem internamento em Unidades de Cuidados Intensivos, menos nove do que no boletim anterior.

