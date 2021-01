Portugal regista mais 3.384 casos de covid-19 e 73 mortes, de acordo com o relatório deste domingo da Direção Geral da Saúde.

O número total de casos no país é agora 427.254, dos quais resultaram 7.118 mortes.

Estão 3.044 doentes em internamento (mais 186 do que na véspera), dos quais 500 em Unidades de Cuidado Intensivo (mais oito do que no relatório anterior).

Lisboa e Vale do Tejo apresenta um número de novos casos idênticos aos registados na Região Norte, acima dos mil, mas tem o dobro das mortes (36).

