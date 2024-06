Luís Silva, experiente jogador do AVS SAD, recebeu uma suspensão de 35 dias e uma multa de 1.428 euros, devido a alegados insultos racistas dirigidas a Yaya Sithole. Foi anunciada a decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, nesta quarta-feira.

Luís Silva foi expulso nos últimos momentos do AVS SAD-Tondela, da última jornada da II Liga portuguesa. Como fundamento do castigo aplicado ao jogador, a FPF cita o artigo 159.º do Regulamento Disciplinar.

«Os jogadores que tenham comportamentos que atentem contra a dignidade humana, em função da raça, cor, língua, religião, origem étnica, género ou orientação sexual», devem ser sancionados, pode ler-se nesse artigo.

No comunicado da FPF, é dito que o arguido confessou «integralmente e sem reservas os factos imputados», isto apesar de ter rejeitado quaisquer comportamentos «racistas» em público, através das redes sociais, admitindo que apenas fez um «desabafo».