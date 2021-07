Luís Filipe Vieira decidiu suspender funções como presidente do Benfica. A informação foi adiantada pelo advogado do líder encarnado, Magalhães e Silva, na manhã desta sexta-feira, ao ler uma declaração à porta do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC).

«O Benfica está primeiro. Perante os eventos dos últimos dias, no âmbito da «Operação cartão Vermelho, em que sou diretamente visado, e enquanto o inquérito em curso puder constituir um fator de perturbação, suspendo, com efeitos imediatos, o exercícios das minhas funções como presidente do Sport Lisboa e Benfica, bem como de todas as participadas do clube. Apelo a que todos os benfiquistas se mantenham serenos na defesa do bom nome da grande instituição que é o Benfica», refere a nota assinada por Luís Filipe Vieira.

Magalhães e Silva esclareceu depois que «suspensão é suspensão, não é renúncia». «É uma suspensão enquanto o exercício de funções pudesse prejudicar o inquérito em curso», acrescentou, informando que esta comunicação de Luís Filipe Vieira estava a ser transmitida em simultâneo à comunicação social e às «estruturas interessadas».

Questionado sobre o estado de espírito do cliente, o advogado garantiu que é de completa serenidade: «Como revela este comunicado, que revela sentido de responsabilidade, pela prevalência da posição institucional sobre a posição pessoal.»

Luís Filipe Vieira voltou esta manhã ao TCIC, e nas próximas horas vai ser ouvido pelo juiz Carlos Alexandre, no âmbito da «Operação Cartão Vermelho», que investiga um alegado esquema que terá lesado o próprio Benfica, o Novo Banco e o Estado.