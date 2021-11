O túnel do Marquês de Pombal vai estar totalmente fechado ao trânsito a partir da noite desta terça-feira, informa a Câmara Municipal de Lisboa .

De acordo com a autarquia, o fecho ocorrerá entre as 22h00 e as 06h00 nas «noites dos dias 16, 17 e 18 de novembro», ou seja, até quinta-feira.

A Câmara Municipal de Lisboa indica que o motivo para o túnel do Marquês estar fechado se prende com obras de manutenção.