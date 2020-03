A Direção-Geral da Saúde (DGS) confirmou que o número de pessoas infetadas com o novo coronavírus subiu para 448.

É um aumento de 117 casos relativamente a segunda-feira, o que representa um aumento de 30 por cento.

De acordo com os novos dados, mantêm-se os três casos de pessoas recuperadas, sendo que o número de cadeias de transmissão subiu de 19 para 19.

Há 206 pessoas internadas em unidades de saúde e 17 em unidades de cuidados intensivos, menos uma do que na véspera, sendo que há 323 pessoas a aguardar resultados laboratoriais.

Refira-se que a região do Norte voltou a ser aquela que apresenta mais casos: 196. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 180, centro (51), Algarve (14), Açores, com um diagnóstico positivo pelo novo coronavírus e seis casos de pessoas com residência no estrangeiro.

(artigo atualizado)