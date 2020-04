O Governo decidiu impor um lucro de máximo de 15 por cento na venda de produtos essenciais para o combate direto à covid-19, como máscaras, gel ou álcool.

O despacho foi assinado esta sexta-feira, pelo ministros de Estado, da Economia e da Transição Digital e da Saúde, e estará em vigor enquanto durar o estado de emergência, prolongado até 2 de maio.

No espaço de um mês a ASAE recebeu cerca de 4.500 denúncias, 75 por cento das quais enquadradas na pandemia de covid-19, e a maioria relacionada com preços especulativos aplicados neste tipo de produtos, com elevada procura.