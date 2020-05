A reabertura das creches decorreu, nesta segunda-feira, «de forma tranquila e generalizada por todo o país», com cerca de 70% dos estabelecimentos a retomarem a atividade, ainda que abaixo da sua capacidade, adiantou a ministra Ana Mendes Godinho.

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social disse, também, que há muitas que têm uma abertura programada «ao longo dos próximos dias».



«O que se sentiu em todo o país foi esta reabertura de forma tranquila, com um ambiente de cautela por parte de todos, implementando as medidas de prevenção, mas também de confiança por parte da comunidade. O que sentimos hoje foi que ainda tivemos um número de crianças inferior à capacidade das creches, com muitos dos país ainda a avaliarem este reinício, com a previsão de até 1 de junho irem retomando e recolocando os filhos nas creches», frisou Ana Mendes Godinho, como pode ler no site da TVI24.