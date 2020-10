O número de vítimas por covid-19 em Portugal passou de 2.343 para 2.371, e o número de casos confirmados passou de 121.133 para 124.432 ,de acordo com os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta terça-feira.

Nas últimas 24 horas houve então mais 28 mortes e 3.299 novos casos confirmados.

Este é o segundo pior dia registado em Portugal desde o início da pandemia no que diz respeito a novos diagnósticos, apenas atrás dos 3.669 no passado dia 24 de outubro.

Há agora mais 75 pessoas internadas do que na véspera, num total de 1.747. Desses, 253 doentes estão em UCI, mais 13 do que no balanço anterior, número que se aproxima do recorde (271), registado a 7 de abril.

O Norte continua a ser a região mais preocupante, com 2.076 novos casos, cerca de 2/3, mais do dobro de Lisboa e Vale do Tejo, com mais 961. Os 28 óbitos distribuem-se por Norte (12), Lisboa e Vale do Tejo (7), Alentejo (5) e região Centro (4)