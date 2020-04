Itália registou nas últimas 24 horas 2.324 novos casos de infeção por Covid-19 e 260 mortes, menos 155 do que no dia anterior, e o número mais baixo no país desde 14 de março.

De acordo com os dados oficiais, fornecidos pela Proteção Civil italiana, o país já registou 197.675 casos positivos e 26.644 óbitos pelo novo coronavírus desde o início da pandemia.

O número de pessoas hospitalizadas devido à doença também continua a baixar, quer fora quer em unidades de cuidados intensivos: 21.372 e 2.009, respetivamente.

Neste domingo registaram-se também mais 1.800 pessoas recuperadas, elevando esta contabilidade para 64.928.

O número de casos ativos subiu para 106.103 pessoas, face às 105.879 da véspera.