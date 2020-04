Nas últimas 24 horas morreram em Itáia mais 566 pessoas vítimas de Covid-19, onde o número total de óbitos passou a ser de 20.465.

Trata-se de um aumento considerável relativamente aos óbitos reportados no balanço feito pela Proteção Civil local na véspera (431).

No que diz respeito ao total de novos casos diagnosticados, verificou-se uma descida considerável: 3.153 infeções confirmadas, cerca de menos mil do que no dia anterior e o número mais baixo desde 7 de abril.

O número total de casos de infeção pelo novo coronavírus em Itália desde o início da pandemia é agora de 159.516, sendo que há 103.616 pessoas atualmente infetadas e 35.435 curadas.