O ex-presidente democrata dos Estados Unidos, Joe Biden, foi diagnosticado com uma «forma agressiva» de cancro da próstata, de acordo com uma declaração do seu gabinete pessoal divulgada neste domingo.

«Na semana passada, o presidente Joe Biden foi observado devido a uma nova descoberta de um nódulo na próstata, depois de ter sentido um aumento dos sintomas urinários. Na sexta-feira, foi-lhe diagnosticado cancro da próstata, caracterizado por uma pontuação na escala de Gleason de 9 (Grupo de Grau 5) com metástases nos ossos», refere o comunicado.

«Embora isto represente uma forma mais agressiva da doença, o cancro parece ser sensível às hormonas, o que permite uma gestão eficaz», pode ler-se no mesmo comunicado.

Assim, a doença já ter-se-á alastrado aos ossos. Biden e a sua família «estão a analisar as opções de tratamento com os seus médicos», refere o comunicado.

