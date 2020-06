Georgina Rodríguez partilhou nesta quinta-feira uma fotografia ao lado de Cristiano Ronaldo, escrevendo uma mensagem de amor para o jogador português. «A única coisa de que gosto mais do que tu, somos nós», diz a espanhola.



O casal estava a bordo de um barco, a apanhar sol. Já na quarta-feira, Georgina Rodríguez tinha divulgado uma imagem no iate, indicando uma curta escapadela com Cristiano Ronaldo entre os compromissos da Juventus, sem os filhos à vista. «Uma noite sem café», escreveu a companheira do português, esta manhã.



A Juventus venceu em Bolonha na segunda-feira (0-2), com Ronaldo a regressar aos golos, e recebe o Lecce na sexta-feira, para a 28.º jornada da Serie A de Itália. A equipa de Turim ocupa o primeiro lugar na tabela classificativa, com quatro pontos de vantagem sobre a Lazio.